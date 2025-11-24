Омск-Информ
На СВО погиб работник сельской администрации из Омской области

Мужчине было 42 года.

Завтра, 25 ноября, в селе Куломзино Оконешниковского района Омской области проводят в последний путь погибшего на СВО военнослужащего. Жители простятся с Виталием Илюшиным.

Виталий Илюшин родился 2 января 1982 года в Омске. Получил среднее профессиональное образование. Жил с матерью в селе Куломзино. Вел хозяйство, работал в администрации сельского поселения разнорабочим.

– Односельчане отзываются о нем как о трудолюбивом, вежливом, добром человеке. Принимал активное участие в жизни села. Имел много друзей, – сообщили в районной администрации.

Контракт с Минобороны мужчина заключил в 2024 году. Был рядовым. Погиб 16 ноября 2024 года в районе населенного пункта Лысовка Донецкой Народной Республики.

Отметим, что завтра в Оконешниковском районе простятся еще с одним бойцом.

