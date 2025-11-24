Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Главврач в Омской области платил зарплату неработающему врачу

Теперь ему придется ответить за это перед судом.

Тюкалинский городской суд Омской области 16 декабря начнет рассматривать дело бывшего главврача местной Центральной районной больницы Олега Зайцева. Медика обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Зайцев систематически начислял зарплату врачу, не выполняющему свои трудовые обязанности. В результате больница понесла крупный ущерб – 900 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что речь идет о враче-офтальмологе, которая перестала работать в больнице. Однако трудовой договор с ней не стали расторгать.

Теперь главврачу грозит до 10 лет лишения свободы.

·Происшествия

Главврач в Омской области платил зарплату неработающему врачу

Теперь ему придется ответить за это перед судом.

Тюкалинский городской суд Омской области 16 декабря начнет рассматривать дело бывшего главврача местной Центральной районной больницы Олега Зайцева. Медика обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Зайцев систематически начислял зарплату врачу, не выполняющему свои трудовые обязанности. В результате больница понесла крупный ущерб – 900 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что речь идет о враче-офтальмологе, которая перестала работать в больнице. Однако трудовой договор с ней не стали расторгать.

Теперь главврачу грозит до 10 лет лишения свободы.