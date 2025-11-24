Федеральный банк открыл новый офис в центре Омска

В нем объединены основные направления обслуживания, а также предусмотрены решения, упрощающие получение финансовых услуг горожанами.

В центре Омска открылся новый офис банка ВТБ, построенный по мультиформатной модели. Здесь размещены зоны обслуживания частных клиентов, предпринимателей и корпоративного сегмента, а также центр ипотечного кредитования.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко ознакомился с организацией работы и подчеркнул значение развития финансовой инфраструктуры для деловой среды региона.

– Открытие нового офиса ВТБ в самом центре Омска – важный шаг для развития современной финансовой инфраструктуры региона, – прокомментировал губернатор. – Банк остается надежным партнером и для жителей, и для бизнеса: сегодня с ним работают сотни тысяч клиентов и тысячи предприятий. Мы ценим устойчивое сотрудничество и рассчитываем, что доступность услуг в новом формате будет стимулировать деловую активность и инвестиционный рост в Омской области.

В офисе предусмотрены переговорные комнаты для обсуждения индивидуальных вопросов, зоны ожидания и пространство для детей. Пять банкоматов работают в круглосуточном режиме и поддерживают операции по QR-коду.

– Это одиннадцатое отделение нового формата в Омской области, – отметил управляющий ВТБ в Омской области Алексей Суздальницкий. – Мы видим, как растет поток посетителей – с момента открытия он увеличился примерно на треть.

Руководство банка уверено, что офис станет местом, где горожане смогут решать широкий круг финансовых вопросов.