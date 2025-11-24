Омск-Информ
·Общество

В Омской области простятся с ефрейтором, погибшим на СВО год назад

До спецоперации мужчина был трактористом.

Завтра, 25 ноября, жители села Красовка Оконешниковского района Омской области простятся с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводят 45-летнего Константина Дударя.

Как сообщает районная администрация, Константин Дударь родился 20 ноября 1979 года в поселке Скородум Усть-Ишимского района. В 1982 году переехал с матерью в село Красовка. Учился в Красовской школе, потом в училище на тракториста. Обучался также в ДОСААФе. Большую часть жизни работал в родном селе у местных фермеров.

Контракт с Минобороны мужчина заключил 16 февраля 2024 года. Был ефрейтором. Погиб 23 ноября 2024 года.

