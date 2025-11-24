Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб молодой омич

Его похоронят завтра в родном селе.

Завтра, 25 ноября, в селе Рагозино Седельниковского района Омской области планируется прощание с Александром Беккером. Молодой человек погиб на СВО.

Районная администрация не сообщает, сколько лет было Александру и осталась ли у него семья. Известно только, что митинг, посвященный прощанию, состоится в 12:00 на площади в центре села.

Отметим, что у военнослужащего есть награды, одну из которых ему вручили в июне этого года.

