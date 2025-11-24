Омск-Информ
·Общество

Отменяют рейсы: омичи пожаловались сразу на две маршрутки

Они просят чиновников исправить ситуацию.

Омичи пожаловались в соцсетях на маршрутки № 68 (МСЧ-9 – улица 7-я Электровозная) и № 8 (МСЧ-9 – СНТ «Медик»). По словам горожан, качество обслуживания пассажиров сильно ухудшилось.

– Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся: нерегулярность движения автобусов, частые задержки и отмена рейсов, – сообщает автор поста.

Кроме того, маршрутки старые и часто переполненные. Перевозчики не информируют пассажиров об изменениях в расписании и маршруте.

Ранее жители деревни под Омском пожаловались на то, что единственная маршрутка, которая связывала их с городом, теперь останавливается в двух километрах.

