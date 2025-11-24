Старинный двухэтажный дом в Омске не смогли продать почти за 15 миллионов рублей

Деревянный особняк был построен в 1925–1927 годах.

В Омске не удалось продать старинный двухэтажный дом на улице Броз Тито, 5а. Деревянный особняк почти столетней постройки, признанный объектом культурного наследия регионального значения, «Дом.рф» выставил на аукцион вместе с арендой небольшого участка площадью 0,04 га. Несмотря на стартовую цену в 14,61 млн рублей, желающих приобрести лот не нашлось – аукцион завершился безрезультатно: в протоколе зафиксировано, что ни один участник не подал заявку.

Особняк расположен в самом центре города, всего в нескольких шагах от речного вокзала. Построенный в 1925–1927 годах, он почти сто лет служил административным целям: здесь размещался отдел административной практики и взаимодействия с органами власти УМВД. На фасаде до сих пор сохранились следы революционной символики – пятиконечные звезды, серп и молот.

Новому владельцу предстоит провести работы по сохранению здания, но использовать его можно под офисы или административные помещения.