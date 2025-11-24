Омск-Информ
Политика

В омском минздраве не стали держать интригу относительно нового первого зама

Переназначенный заместитель занимает должность 5 лет.

На пост первого заместителя министра здравоохранения региона переназначен Андрей Сухарев. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Омской области.

Напомним, что Андрей Сухарев приступил к исполнению обязанностей первого заместителя министра здравоохранения в декабре 2020 года. До этого он работал главным врачом Городской детской клинической больницы № 3.

В ведении опытного чиновника организация медицинского обслуживания населения, обеспечения медикаментами, контроль эпидемической ситуации и развитие региональной системы здравоохранения.

Сейчас у министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова шесть заместителей: Андрей Сухарев, Ольга Мигунова, Ольга Богданова, Юрий Мартынов, Антон Банников и Сергей Мальцев. Также в «команде» министра числится советник Наталья Бережная.

