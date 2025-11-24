В Омске директор автобазы не смог «выкупить» шесть фур за взятку

Виновному увеличили размер штрафа в три раза.

Омский областной суд ужесточил наказание директору организации, осужденному за дачу взятки должностному лицу. Суд удовлетворил представление прокуратуры и увеличил размер штрафа.

Директор подразделения «Автобаза Котельники» компании «КазКонтракт Трейд» был признан виновным в даче взятки начальнику ТОГАДН по Омской области МТУ Ространснадзора по СФО в размере 60 тысяч рублей.

Директор «подарил» средства за прекращение административного задержания шести грузовиков, направлявшихся в Узбекистан, и обеспечение дальнейшего свободного проезда автомобилей.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокуратуры, сочтя первоначально назначенный штраф 300 тысяч рублей недостаточно строгим. Размер наказания был повышен до 1 миллиона рублей.