·Происшествия

Грозит уголовное дело: омичка сгубила 5-летнюю дочь

Девочка получила смертельные травмы в дорожно-транспортном происшествии.

Сегодня около 09:40 на 4 км трассы Троицкое – Чукреевка в Омском районе случилось ДТП. Автомобиль Kia выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». По предварительным данным полиции, 47-летняя женщина на иномарке не справилась с управлением, что и привело к столкновению.

В результате ДТП погибла 5-летняя пассажирка автомобиля Kia. Девочка сидела сзади без детского кресла. Пострадали также сама виновница аварии (мать девочки), 42-летний водитель «Лады» и его 39-летний пассажир.

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские. Контролировать проверку будет прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

