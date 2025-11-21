По народной программе «Единой России» в Омской области отремонтируют более 70 школ

На прошедшем в Москве совещании регионы России получили указание четче следить за сроками выполнения работ по капремонту школ и детских садов.

Фото: Единая Россия

В Москве прошло совещание штаба по реализации программ капремонта школ, детских садов и учреждений СПО с участием министра просвещения Сергея Кравцова. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о масштабном плане ремонта школ на текущий год – 1231 объект. Однако ремонт завершен только в 749 зданиях, а 22 объекта были завершены досрочно в предыдущие периоды.

– Ситуация с капремонтом детских садов также серьезная. Из 143 объектов отремонтировано 54 здания. Необходимо оперативно, как мы всегда это делаем, разобраться в причинах такой ситуации, – отметил Якушев.

В отношении объектов СПО из 77 зданий работы завершены по 28.

Среди регионов, отстающих по программе, названы Хабаровский и Приморский край, Костромская, Владимирская, Кировская, Астраханская, Новосибирская, Тамбовская и Иркутская области.

Всего на текущий год федеральные средства предусмотрены на строительство 55 детских садов в 23 регионах, по 54 объектам завершена контрактация.

– До конца года остается чуть больше месяца. Важно обеспечить своевременное выполнение всех запланированных работ, – подчеркнул Якушев.

По словам Сергея Кравцова, по ряду объектов проблемы с вводом сохраняются с 2023–2024 годов. В том числе в Астраханской, Иркутской, Костромской, Томской областях и Забайкальском крае необходимо обратить внимание на данные обещания. Критические риски этого года существуют по 15 школам в 10 регионах. Контрактация рисков также вызывает вопросы, до сих пор не законтрактованы семь объектов в шести регионах: ДНР, Чувашия, Архангельская, Калининградская, Костромская и Тамбовская области.

– Это всё – вводные капремонты текущего года. В части двухлетних объектов с периодом реализации в 2025–2026 годах пока продолжаются конкурсные процедуры в Якутии, Вологодской, Курганской областях. В части контрактов по адресному строительству новых школ – это новая программа – 150 школ, – сообщил Сергей Кравцов.

Представители регионов с рисками отчитались о ходе реализации программы и обозначили сроки сдачи объектов.

Фото: Единая Россия

Владимир Якушев подчеркнул, что по объектам образования, которые заявлены на этот год, нужно сделать все для их ввода в эксплуатацию до 31 декабря.

– Где торги по каким-то причинам не состоялись и на них не вышли подрядчики, нужно проводить работу, стимулировать подрядчиков. По объектам, которые запланированы и прозвучали сейчас на нашем совещании, которые регионы показывают в отчетной документации Министерству просвещения, что они будут сданы до 31 декабря, мы должны сделать вс–, чтобы были сданы. Коллеги, настраиваю всех на серьезную работу, – резюмировал Якушев.

В Омской области в планах регионального минобразования – провести капремонты в более чем 70 школах до 2027 года. В 19 школах работы уже завершены.

– Сейчас работы продолжаются на 18 объектах. На всех этапах ремонта совместно с инициативными группами родителей и активистов «Единой России» ведется контроль качества работ. Важно, чтобы после ремонта школьники и педагоги получили современное учебное пространство, соответствующее всем действующим нормам, – подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Уточним, что совместная программа капремонта школ «Единой России» и Минпросвещения входит в народную программу партии и была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы ремонтов находятся на контроле общественных штабов. Депутаты Госдумы, сенаторы от партии, родители и педагоги участвуют в приемке работ. С 2024 года участие в программе принимают и новые регионы.

Напомним, что в 2024 году в Послании Федеральному Собранию Путин поручил продлить программу капремонта школ до 2030 года. Кроме того, в нее вошли детские сады, колледжи, а также вузовские общежития.