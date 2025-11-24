Омск-Информ
·Происшествия

В Омской области мужчина погиб при пожаре в собственном доме

На вызов прибыли пять огнеборцев.

Вчера, 23 ноября, в деревне Сосновке Кормиловского района произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 13:12.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Потушить огонь удалось усилиями пяти сотрудников МЧС России, использовавших два спецтранспорта. В ликвидации огня участвовали специалисты пожарной охраны региона.

В результате инцидента погиб один человек. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России. Открытое пламя было ликвидировано в 14:11.

