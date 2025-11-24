Омичи стали активнее скупать квартиры

Эксперты объясняют это сезонностью и «депозитным спросом».

GigaChat

Росреестр зарегистрировал очередной пик активности омичей на рынке недвижимости в октябре. За месяц жители региона подали 27 916 заявлений о регистрации права собственности на жилье и постановку его на кадастровый учет. Это на 17 % больше, чем в сентябре (23 827).

– Может быть несколько причин, которые объясняют всплеск активности на рынке недвижимости. Первый фактор – сезонный: традиционно осенью спрос на жилье увеличивается, и такая тенденция наблюдается не только в нашем регионе. Кроме того, на рынок мог выйти так называемый депозитный спрос, когда люди предпочитают вложить накопления в недвижимость, а не держать их на счетах, тем самым защищаясь от инфляции, – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Омской области Анжелика Иванова.

Как отмечают специалисты, число ипотек также увеличилось на 11 %. Росреестр зарегистрировал 1474 заявки, тогда как в сентябре их было 1334.

На 19 % чаще омичи стали приобретать квартиры в новостройках. В октябре специалисты насчитали 438 договоров долевого участия. В сентябре их было 367, причем тогда тоже наблюдался рост.