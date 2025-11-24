В Омске напомнили о рисках ВИЧ, гепатита, туберкулеза и ИППП

Специалисты Центра СПИД Омской области подготовили рекомендации о профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов, туберкулеза и ИППП, напомнив о важности ранней диагностики и защиты здоровья.

Омский Спид-центр

Специалисты БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» вновь информируют о различных заболеваниях, для которых профилактика является, пожалуй, самым важным методом борьбы.

Инфекции, передающиеся половым путем, остаются одной из наиболее актуальных тем для профилактической работы. Медики отмечают, что заражение возможно при любой форме сексуального контакта, а некоторые заболевания передаются и через кровь или от матери ребенку. При этом многие ИППП протекают без выраженных симптомов, и человек может не знать о заболевании, продолжая быть источником заражения для партнера.

Специалисты подчеркивают, что самопроизвольного излечения от ИППП не существует, а самолечение нередко приводит к осложнениям. Чтобы точно установить диагноз и получить необходимую терапию, нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

Одна из важнейших тем – профилактика вирусных гепатитов В и С. Эти инфекции передаются через кровь и при незащищенных сексуальных контактах, а возбудитель гепатита В значительно заразнее ВИЧ. Вирусы могут длительно сохраняться в организме, вызывая хронические заболевания печени. Медики напоминают: при необходимости анализы на гепатиты можно сдать в поликлинике или Центре СПИД после консультации специалиста.

Специалисты также разъяснили пути заражения туберкулезом: воздушно-капельный, контактный и пищевой. Медики подчеркивают важность раннего выявления заболевания и соблюдения мер профилактики – от регулярных медосмотров до здорового образа жизни и соблюдения правил гигиены.

БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Отдельное внимание врачи заостряют на ВИЧ-инфекции. Заболевание развивается постепенно и длительное время не вызывает симптомов, поэтому единственный способ узнать свой статус – сдать анализ крови. Профилактические меры включают использование презервативов, отказ от наркотиков, выполнение татуировок и пирсинга в специализированных салонах и исключение использования чужих бритвенных принадлежностей.

Специалисты Центра СПИД напоминают, что общение с ВИЧ-положительными людьми в быту безопасно. Понимание путей заражения позволяет исключить стереотипы и снизить уровень дискриминации.

В Омской области консультации по вопросам ВИЧ, гепатитов, туберкулеза и ИППП оказывают медицинские учреждения, включая Центр СПИД, инфекционную больницу, противотуберкулезный диспансер и кожно-венерологический диспансер. Своевременная диагностика и обращение за медицинской помощью помогают избежать осложнений и сохранить здоровье.