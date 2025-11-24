В Омске обнаружили останки старинного особняка

Здание не существует уже более 20 лет.

В Омске во время возведения нового корпуса Клинического медико-хирургического центра строители обнаружили старый фундамент и фрагменты кирпичных стен. Как сообщает «СуперОмск», это останки зданий, снесенных в 80-х годах.

В 1987–1988 годах для строительства Фрунзенского моста в городе снесли целый квартал исторических зданий. Среди них был особняк Алчедаевского, который располагался на пересечении улиц Фрунзе и Госпитальной, где сейчас строится КМХЦ. Вероятно, фундамент и стены именно этого особняка нашли строители.

Напомним, новый корпус КМХЦ строит ООО «КварталСтрой». Работы начались в этом году и завершатся по плану в конце мая 2026 года.