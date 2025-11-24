Омск-Информ
·Общество

В центре Омска закрывается популярная бургерная

Заведение работает последнюю неделю.

Бургерная Hamburguesa, расположенная по адресу: Лермонтова, 4, в Омске, объявила о своем закрытии. Согласно сообщению, опубликованному командой заведения в социальных сетях, двери ресторана окончательно закроются в воскресенье, 30 ноября.

Заведение Hamburguesa открылось относительно недавно, в феврале этого года. Фишкой Hamburguesa стала мексиканская кухня.

– Будущая неделя будет последней для нас на Лермонтова, 4. Мы приняли решение закончить эту главу. Много слез выплакано, платков стерто, салфеток высморкано, но таковы реалии, – говорится в сообщении ресторана.

Конкретные причины закрытия заведения не указываются.

