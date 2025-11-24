Омский малый бизнес переживает мощный кадровый подъем

Регион занял 28-е месте по стране.

Аналитики «РИА Новости» опубликовали свежий рейтинг российских регионов по доле населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве. Омская область заняла в этом списке 28-е место.

Согласно исследованию, в сфере малого и среднего бизнеса в Омской области трудятся 321,1 тыс. человек, что составляет 38,6 % от общего числа экономически активного населения региона. За последние три года количество занятых в этом секторе выросло на 13,9 %. В эти данные включены как индивидуальные предприниматели, так и их наемные сотрудники.

На общероссийском уровне лидером по доле занятых в малом бизнесе стала Республика Калмыкия, где этот показатель достигает 63 % от экономически активного населения. Наименьшая доля зафиксирована в Ингушетии – всего 10,9 %. По абсолютному числу занятых в сфере предпринимательства уверенно лидирует Москва, где в этом секторе задействовано 4,3 млн человек.