В Омске за полмиллиарда рублей построят новую теплотрассу

Она появится в Ленинском округе.

omskinform.ru

Омская «Тепловая компания» объявила аукцион на строительство новой теплотрассы за 499,7 млн рублей. Работы по возведению объекта будут вестись в течение двух лет – с 2026 по 2027 год. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить полный комплекс работ, включающий инженерные изыскания, подготовку проектно-сметной документации и строительство теплотрассы.

Изыскания необходимо завершить до 1 мая 2026 года, а проектные работы – до 1 июля того же года. Само строительство теплотрассы должно быть полностью закончено к 15 сентября 2027 года. Примечательно, что все работы будут проводиться только в теплое время года, чтобы не отключать омичей от отопления.

Новая теплотрасса будет проложена в Ленинском округе Омска. Общая длина объекта составит 3,25 километра, из которых 2,2 километра придется на надземную часть и 1,05 километра – на подземную. Маршрут теплотрассы пройдет в районе улиц Полторацкого, Латвийской и 14-й Чередовой, соединяя тепловые камеры «Тепловой компании» и луч АО «Омск РТС». Трубы должны быть рассчитаны на температуру до 150 градусов Цельсия и давление до 1,6 МПа.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 8 декабря, а итоги конкурса будут подведены уже 9 декабря.