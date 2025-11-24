Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В сотне омских продуктовых магазинах выявили нарушения

В основном причинами штрафов стали антисанитария, просрочка и отсутствие документов.

В Омске за этот год сотрудники регионального Роспотребнадзора провели проверки в 175 продуктовых магазинах. В итоге, к административной ответственности были привлечены 124 торговые точки.

Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие документов, которые подтверждали бы качество и безопасность продуктов, несоблюдение условий хранения и сроков годности и антисанитарию.

– За выявленные нарушения к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 124 объекта продовольственной торговли, с назначением санкции в виде административного штрафа. Все административные штрафы уплачены, – сообщает «НГС55» со ссылкой на Роспотребнадзор.

·Общество

В сотне омских продуктовых магазинах выявили нарушения

В основном причинами штрафов стали антисанитария, просрочка и отсутствие документов.

В Омске за этот год сотрудники регионального Роспотребнадзора провели проверки в 175 продуктовых магазинах. В итоге, к административной ответственности были привлечены 124 торговые точки.

Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие документов, которые подтверждали бы качество и безопасность продуктов, несоблюдение условий хранения и сроков годности и антисанитарию.

– За выявленные нарушения к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 124 объекта продовольственной торговли, с назначением санкции в виде административного штрафа. Все административные штрафы уплачены, – сообщает «НГС55» со ссылкой на Роспотребнадзор.