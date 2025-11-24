Врач рассказал, кому стоит отказаться от шампанского

По его словам, напиток содержит сильные аллергены, способные вызвать реакцию даже при малом количестве.

Психиатр-нарколог Василий Шуров предупредил о потенциальной опасности шампанского для людей, склонных к аллергическим реакциям. Специалист объяснил, что даже небольшое количество этого игристого напитка может нанести вред из-за высокого содержания аллергенов.

По словам доктора Шурова, шампанское содержит такие сильные аллергены, как плесневые и дрожжевые грибки. Кроме того, в состав напитка входят различные добавки, включая усилители вкуса и подсластители, которые также могут спровоцировать нежелательные реакции.

– Если человек склонен к аллергическим реакциям, то ему в целом стоит отказаться от продуктов и напитков, в которых содержится большое количество аллергенов, – приводит слова врача NEWS.ru.

В случае возникновения аллергической реакции после употребления шампанского врач советует немедленно обратиться за медицинской помощью и принять лекарства, назначенные специалистом.