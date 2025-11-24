Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В начале недели по Омску ударят заморозки

Ночью температура воздуха опустится до –15 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 24 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе 0...–5 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. На дорогах омичей ждет сильная гололедица. Атмосферное давление будет сильно расти.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –5...–10 °C, при прояснении до –15 °C. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 м/с. На дорогах местами сохранится сильная гололедица. Атмосферное давление будет расти.

·Общество

В начале недели по Омску ударят заморозки

Ночью температура воздуха опустится до –15 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 24 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе 0...–5 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. На дорогах омичей ждет сильная гололедица. Атмосферное давление будет сильно расти.

Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до –5...–10 °C, при прояснении до –15 °C. Скорость юго-западного ветра составит 6–11 м/с. На дорогах местами сохранится сильная гололедица. Атмосферное давление будет расти.