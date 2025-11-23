«Омск работает на ТЭЦ-5»: эксперт предложил топить микрорайоны мусором

Перевод жилых массивов на собственные котельные должен снизить нагрузку на теплосети региона.

В Омском научном центре Сибирского отделения РАН состоялся круглый стол, организованный клубом «Мегаполис». Участники встречи обсудили перспективы модернизации энергетики и необходимость внедрения новых технологий.

В ходе мероприятия председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ при Торгово-промышленной палате Омской области Олег Семкин заявил, что «Омск работает на ТЭЦ-5, а не ТЭЦ-5 работает на Омск и потребителей», сообщают «Коммерческие вести».

Также он предложил оборудовать новые микрорайоны собственными газовыми котельными, чтобы снизить зависимость от ТЭЦ и сделать жилые массивы Омска более автономными.

– В других городах и странах используются иные методы подачи тепловой энергии. Новые жилые комплексы сразу оборудуются встроенными газовыми котельными. И у нас должен быть комплексный подход, выработка стандартов строительства микрорайонов – они должны сами себя обеспечивать теплом, – сообщил председатель комитета.

По словам Семкина, источником питания для таких котельных может выступать мусор – шины, пластик и прочее. Прежде чем стать топливом для котельных полимерные отходы должны пройти обработку пиролизом – при таком методе материалы нагреваются до высоких температур без горения.

– Источником питания может выступать пиролизное топливо, получаемое из отходов – шин, пластика и прочего. Я считаю, нам надо думать не о том, как модернизировать драный кафтан (омские ТЭЦ – Прим. ред), а применять новые методы теплоснабжения населения, которые и упростят систему, и повысят ее надежность, и удешевят тариф, – рассказал Семкин.

