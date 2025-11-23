«Без нее нет будущего»: в Омске снова заговорили о строительстве ТЭЦ-6

Эксперты считают, что проект забытой теплоэлектроцентрали необходим региону.

В Омском научном центре Сибирского отделения РАН состоялся круглый стол, организованный клубом «Мегаполис», посвященный проблемам энергетической безопасности региона. Участники мероприятия обсудили перспективы модернизации энергетики и необходимость внедрения новых технологий, сообщают «Коммерческие вести».

Доктор технических наук, заслуженный энергетик РФ Виталий Лебедев обратил внимание на проблему отсутствия централизованной системы управления теплоснабжением регионов на федеральном уровне. Он подчеркнул необходимость строительства современных электростанций, оснащенных парогазовыми установками с КПД 51–55 %, позволяющими эффективно использовать природный газ.

– Несмотря на большой прогресс теплоэнергетики, кризисные явления в экономике страны негативно отразились на работе систем централизованного теплоснабжения, – рассказал эксперт. – Значительный износ тепловых сетей привел к снижению экономичности и перерасходу топлива в Омской области. Во время перестройки погиб величайший проектный потенциал, а без проектирования нет созидания.

Также Лебедев указал на перспективность использования технологии циркуляционного кипящего слоя (ЦКС) для сжигания твердого топлива при температурах 950–1000°C, широко применяемой в США, Германии и Японии. Это позволит сократить затраты на импорт энергоресурсов и повысить энергоэффективность предприятий.

– В Омске 180 котельных, и все они работают на газе. Но газ используется нерационально – мы варварски его сжигаем. Можно было бы делать газовые надстройки, чтобы иметь выработку электроэнергии комбинированным способом. И, естественно, уменьшить вредные выбросы в атмосферу. ТЭЦ-4 потеряла перспективность, она ущербна для энергосистемы. Нужны решения, чтобы не эксплуатировать такую неэкономичную станцию, – заявил Лебедев.

Также опытный энергетик затронул тему так и не появившейся ТЭЦ-6. По словам Лебедева, без возобновления масштабного проекта у Омска нет будущего.

– По прошествии порядка 40 лет, можно утверждать, что без строительства TЭЦ-6, в случае развития промышленного производства, у Омска будущего нет, – заявил Лебедев.

По словам эксперта, внедрение ТЭЦ-6 позволит снизить нагрузку на регион путем перехода на отечественные угольные ресурсы Канско-Ачинского бассейна и обеспечить комплексное использование отходов золы в строительстве.

– К сожалению, нет соответствующего внимания со стороны городских и областных властей. А в Омске пора создавать мощный строительно-монтажный комплекс! Чтобы перейти на канско-ачинский уголь, на ТЭЦ-5 нужно построить вторую нитку топливоподачи, ввести дополнительные котлы и провести реконструкцию. Развивать золоотвал тогда не понадобится. Мы получим большую экономию и избавимся от загазованности атмосферы. Но пока нет программы энергетического развития региона на перспективу будущих лет. Мы живем только текущим моментом, – рассказал энергетик.

Эксперт также выразил обеспокоенность состоянием теплового оборудования и отсутствием квалифицированных кадров в отрасли. Износ инфраструктуры создает риск аварий и сбоев в снабжении населения теплом и электричеством.

Другой участник встречи, эксперт-энергетик, член ОДК «Мегаполис», член Российской инженерной академии Виктор Мартюшов поддержал идею коллеги и предложил модернизацию существующих теплоэлектростанций Омска путем установки дополнительного оборудования. По расчетам экспертов, расширение мощностей обеспечит дополнительный прирост электроэнергии и тепла для нужд города.

Напомним, что строительство ТЭЦ-6 в Омске впервые стало рассматриваться в конце 1970-х годов. Активные проекты появились лишь спустя десятилетие, в середине 1980-х. Сложные экономические условия начала 1990-х остановили реализацию проекта.

Начиная с середины 2000-х разговоры о строительстве новой станции возникали регулярно, однако ни одно из предложений не привело к началу строительства.