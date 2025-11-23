Стало известно, сколько стоят билеты на концерт Жени Трофимова в Омске

Цена за самый дорогой билет подбирается к 10 тыс. рублей.

В продажу поступили билеты на концерт группы «Комната культуры», которая выступит в Омске 28 февраля. Концерт пройдет на «G-Drive Арене» в 19:00.

Согласно данным сервиса «Яндекс афиша», цена билетов колеблется от 2500 до 8000 рублей. За место в первом ряду придется отдать от 3500 до 8000 рублей. Танцпол обойдется посетителям от 2800 до 4000 рублей.

Фронтмен коллектива Женя Трофимов исполнит свои известные хиты «Поезда», «Привет», «Море», «Самолеты».