Стало известно, сколько стоят билеты на концерт Жени Трофимова в Омске

Цена за самый дорогой билет подбирается к 10 тыс. рублей.

В продажу поступили билеты на концерт группы «Комната культуры», которая выступит в Омске 28 февраля. Концерт пройдет на «G-Drive Арене» в 19:00.

Согласно данным сервиса «Яндекс афиша», цена билетов колеблется от 2500 до 8000 рублей. За место в первом ряду придется отдать от 3500 до 8000 рублей. Танцпол обойдется посетителям от 2800 до 4000 рублей.

Фронтмен коллектива Женя Трофимов исполнит свои известные хиты «Поезда», «Привет», «Море», «Самолеты».

Напомним, что ранее, 8 сентября, группа уже выступала в Омске на «G-Drive Арене» перед первым матчем сезона «Авангарда», когда новый трек «История плавит лед» прозвучал на льду перед зрителями.

