Эксперт заявил, что омичи скоро перестанут уважать друг друга

Традиционные формы обращения уходят в прошлое.

Эксперт рассказала, что уважительное обращение по отчеству уходит в прошлое. Главный редактор портала «Грамота.ру» Ксения Киселева рассказала, что россияне все чаще отказываются от использования отчеств в повседневной речи. Со временем эта тенденция приведет к сокращению количества ситуаций, когда отчество обязательно используется.

– Конечно, в паспорте и других документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. Сегодня мы видим явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации, – рассказала филолог в беседе с РИА Новости.

Хотя использование отчества останется обязательным в официальных документах, его применение в устной речи постепенно уменьшается. Однако эксперт считает, что обращение по отчеству должно сохраниться в сфере медицины и образования.

Киселева также подчеркнула, что уже сейчас многие профессии перешли на упрощенную форму общения: журналисты, банковские работники, сотрудники многофункциональных центров часто обращаются друг к другу неофициально.