В Омске автобус зажал пассажира в дверях и поехал

Его успели остановить ударами по борту.

пресс-служба правительства Омской области

Омский общественный транспорт снова «засветился» в инциденте с зажатым в дверях пассажиром. Как рассказали очевидцы в соцсетях, водитель автобуса, следующего по маршруту 109, не заметил омича, который не успел войти в салон, и продолжил движение, зажав его дверями. Инцидент произошел на остановке «Сибзавод» в Центральном округе.

– Автобус маршрута 109, не убедился в отсутствии пассажиров в дверном проеме и закрыл двери, прищемив человека. У дверей все еще стояли входящие пассажиры, – рассказали омичи в паблике «Омск ВК».

По словам очевидцев, автобус уже начал движение, но стоящие на остановке успели его остановить ударами по машине.

– Его остановило только то что начали пинать по борту. Зачем тогда водителю вообще нужны зеркала заднего вида и по бокам автобуса, если он в них вот вообще даже и не думал смотреть, – рассказали свидетели происшествия.

Напомним, что ранее пассажиры пожаловались на маршрутку № 409. По словам горожан, водитель транспорта также отказывается запускать пассажиров в салон, а на возражения отвечает грубостью.