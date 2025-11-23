Под Омском продают роскошную базу отдыха с собственным производством

На территории комплекса можно разводить животных и выращивать растения.

mlsn.ru

В деревне Квасовке Любинского района выставлена на продажу база отдыха. На территории комплекса общей площадью 1,3 тыс кв. метров расположены гостиничные номера общей площадью 1 тыс. кв. метров. На территории имеются собственный колбасный цех, теплицы для выращивания овощей и фруктов, помещения для разведения птицы и кроликов.

Гостям предлагается большая веранда площадью 60 кв. метров, оснащенная современным оборудованием, зона барбекю с различными видами печей и большой обеденный стол на 20 персон.

Внутри основного строения размещены шесть спален, каждая оснащена собственной ванной комнатой и санузлом. Первый этаж включает зоны для развлечений (бильярд, теннис), столовую, сауну, прачечную, кухню, оборудованную качественной мебелью и бытовой техникой.

Отметим, что продавец назвал выставленную базу отдыха «роскошным вариантом» и пообещал высокую доходность. Комплекс оценили в 11 млн рублей.