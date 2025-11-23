В центре Омска многотонная фура застряла под мостом

Инцидент произошел ночью.

Новости Омска | Жесть

В Омске большегруз не смог протиснуться под мостом и застрял. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как видно на фотографиях, опубликованных в телеграм-канале «Новости Омска| Жесть», фура оказалась зажатой под метромостом в районе библиотеки им. Пушкина ночью.

– Там же есть еще один проезд выше, чего они едут именно через этот поворот? – задалась вопросом омичка Елена.

Вероятно, водитель большегруза хотел сэкономить время и переоценил высоту этого участка моста. Однако омичи отметили, что дело могло быть в невнимательности шофера.

Напомним, что в Омске уже долгое время не могут разработать решение, которое запретит большегрузному транспорту двигаться в центре Омска.