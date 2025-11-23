Омск-Информ
·Общество

Омску угрожает транспортный коллапс из-за ужасной погоды

Ожидаются дождь и мокрый снег.

Сегодня, 23 ноября, власти Омска предупредили об ухудшении погодных условий и попросили горожан быть осторожными на дорогах.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, сегодня, 23 ноября с сохранением ночью 24 ноября в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ухудшение видимости и сильный ветер.

– Местами по Омской области ожидаются дождь и мокрый снег. При этом прогнозируется ухудшение видимости, усиление ветра до 12-17 м/с, гололед. На дорогах снежные заносы, сильная гололедица, – рассказал Шелест.

Администрация попросила омичей быть осторожными на дорогах и планировать поездки в соответствии с прогнозом.

