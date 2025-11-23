В Омске стремительно дорожают мясные продукты

Однако цены все еще ниже средних по Сибири.

omskinform.ru

В Омской области снова подорожали колбаса и сосиски. В период с 10 по 17 ноября в регионе зафиксирован рост стоимости колбасных изделий, согласно мониторинговым данным портала Минфина России «Аймониторинг».

Цены на сосиски и сардельки увеличились на 1,09 %, составив 517,11 руб. за килограмм против прежних 511,51 руб. Стоимость полукопченой колбасы возросла на 0,74 % и достигла уровня 634,95 руб. Вареная колбаса подорожала на 0,44 %, ее новая цена – 565,78 руб.

Несмотря на удорожание продукции, уровень цен в регионе остается значительно ниже средних показателей по стране. Так, средняя стоимость сосисок в России составляет порядка 548,08 руб. за килограмм, полукопченой колбасы – около 719,57 руб., а вареной – приблизительно 574,23 руб.