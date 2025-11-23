Омск-Информ
«Авангард» сходил на фильм про концлагерь как на зрелищный экшен

Для иностранцев специально подготовили субтитры и синхронный перевод.

В пятницу, 21 ноября, игроки «Авангарда» коллективно посетили кинотеатр «Слава», где посмотрели фильм «Вальс со смертью», созданный 12 каналом.

Сюжет картины повествует о судьбе молодой смоленской балерины, оказавшейся в немецком концлагере времен Великой Отечественной войны. Фильм выпущен к празднованию 80-летия Победы.

Как и принято в кинотеатре, хоккеисты «запаслись» попкорном и газировкой. Своими впечатлениями о фильме игроки омской команды не поделились, но выражения лиц на фотографиях говорят сами за себя.

Также в пресс-службе «Авангарда» сообщили, что для иностранных игроков и тренеров специально подготовили субтитры и синхронный перевод.

