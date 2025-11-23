Омск-Информ
·Образование

Стала известна судьба детского сада, закрытого после вспышки инфекции

Его закрыли из-за нарушения санитарных норм.

Суд Большереченского района вынес решение по делу о закрытии детского сада из-за неудовлетворительных санитарных условий. Осенью специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные серьезные нарушения норм гигиены и безопасности, ставшие причиной заболевания воспитанников инфекциями.

Выяснилось, что продукты питания обрабатывались ненадлежащим образом, использовались тарелки и чашки с повреждениями, а мебель имела значительные изъяны. Важно отметить, что дошкольное учреждение уже подвергалось административным взысканиям за аналогичные проступки.

Однако в четверг, 20 ноября, после устранения всех обнаруженных недостатков судом было разрешено вновь открыть двери сада для малышей.

