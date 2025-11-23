Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Опытная глава Исторического архива Омской области покинула пост

Она руководила учреждением восемь лет.

В пятницу, 21 ноября, сменилось руководство БУ «Исторический архив Омской области». Исполняющей обязанности директора назначена Наталья Храпова, ранее занимавшая должность начальника отдела использования и публикации документов.

До этого смена руководителей происходила восемь лет назад, в августе 2017 года. Восемь лет архив возглавляла экс-заместитель министра культуры региона Людмила Чекалина.

Архив существует с 1920 года и насчитывает пять филиалов, включая филиал в Таре, где также, помимо хранения, предоставляются исторические справки по запросам пользователей.

Напомним, что учреждение подчиняется министерству культуры Омской области.

·Общество

Опытная глава Исторического архива Омской области покинула пост

Она руководила учреждением восемь лет.

В пятницу, 21 ноября, сменилось руководство БУ «Исторический архив Омской области». Исполняющей обязанности директора назначена Наталья Храпова, ранее занимавшая должность начальника отдела использования и публикации документов.

До этого смена руководителей происходила восемь лет назад, в августе 2017 года. Восемь лет архив возглавляла экс-заместитель министра культуры региона Людмила Чекалина.

Архив существует с 1920 года и насчитывает пять филиалов, включая филиал в Таре, где также, помимо хранения, предоставляются исторические справки по запросам пользователей.

Напомним, что учреждение подчиняется министерству культуры Омской области.