·Спорт

Омичка дважды упала на Гран-при по фигурному катанию

В результате она заняла 11-е место.

В Омске продолжается Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». Уже стали известны первые результаты соревнований.

Тройка лучших в одиночной женской программе:

  1. Алина Горбачева (Санкт-Петербург) – 73,08 балла; 
  2. Дарья Садкова (Москва) – 71,21 балла;
  3. Софья Муравьева (Санкт-Петербург) – 71,18 балла.

Омичка, 17-летняя Алиса Цветкова, заняла 11-е место (42,05). Она дважды упала во время проката – не смогла удержать равновесие, приземляясь после прыжков.

В танцах на льду лучшими стали:

  1. Екатерина Миронова и Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 77,80;
  2. Елизавета Шичина и Павел Дрозд (Москва) – 74,60;
  3. Анна Щербакова и Егор Гончаров (Москва) – 74,33.

Напомним, соревнования проходят на «G-Drive Арене».

