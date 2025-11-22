В Омске будут продавать землю под заводы за 15 % от стоимости

Власти региона намерены развивать промышленность.

omskinform.ru

Правительство Омской области разрешило инвесторам особой экономической зоны «Авангард» выкупать землю по льготной цене. Она будет составлять 15 % от кадастровой стоимости.

Для получения льготы есть условия. Покупатель должен владеть зданиями или помещениями на участке и соблюдать соглашение о промышленно-производственной деятельности или технико-внедренческой деятельности.

Как сообщает минимущества, льгота должна способствовать развитию особой экономической зоны: привлечению новых резидентов, укреплению позиции ОЭЗ «Авангард» в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России и развитию промышленного производства в регионе.

Отметим, что такие льготы уже действуют в Липецкой, Самарской и Воронежской областях.