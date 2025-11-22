Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» обменял вратаря в «Рязань»

Он продолжит играть в ВХЛ, только в другом клубе.

«Авангард» обменял вратаря Сергея Долгова в «Рязань». Взамен омский хоккейный клуб получит денежную компенсацию.

Долгов с 2022 по 2025 год выступал за «Омских Ястребов» (Молодежная хоккейная лига), а в 2025 году – за фармклуб «Авангарда» «Омские Крылья» (Всероссийская хоккейная лига). «Рязань», так же как «Омские Крылья», – клуб ВХЛ.

Ранее также сообщалось, что «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Анселем Галимовым.

·Спорт

«Авангард» обменял вратаря в «Рязань»

Он продолжит играть в ВХЛ, только в другом клубе.

«Авангард» обменял вратаря Сергея Долгова в «Рязань». Взамен омский хоккейный клуб получит денежную компенсацию.

Долгов с 2022 по 2025 год выступал за «Омских Ястребов» (Молодежная хоккейная лига), а в 2025 году – за фармклуб «Авангарда» «Омские Крылья» (Всероссийская хоккейная лига). «Рязань», так же как «Омские Крылья», – клуб ВХЛ.

Ранее также сообщалось, что «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Анселем Галимовым.