·Общество

Известные фигуристки раздадут автографы в Омске

Уже завтра с поклонниками встретится Евгения Медведева.

Во время Гран-при по фигурному катанию в Омске фигуристки Станислава Константинова и Евгения Медведева раздадут всем желающим автографы. Поклонники также смогут сфотографироваться со спортсменками.

Расписание:

  • 22 ноября в 18:15 с поклонниками встретится бронзовая призерка зимней Универсиады Станислава Константинова;
  • 23 ноября в 16:15 – двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева.

Мероприятия планируются в экспоцентре «G-Drive Арены».

