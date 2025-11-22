Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омич погиб ночью в собственном доме

Его бездыханное тело нашли после пожара.

Вчера около 23:07 в Центральном округе загорелся частный дом. Пламя охватило также хозяйственные постройки во дворе.

Огонь распространился на 85 кв. м. Пожар тушили 17 сотрудников МЧС на 6 пожарных машинах. Им удалось ликвидировать открытое горение к 00:23.

– В ходе разведки газодымозащитники обнаружили тело мужчины без признаков жизни, – сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

·Происшествия

Омич погиб ночью в собственном доме

Его бездыханное тело нашли после пожара.

Вчера около 23:07 в Центральном округе загорелся частный дом. Пламя охватило также хозяйственные постройки во дворе.

Огонь распространился на 85 кв. м. Пожар тушили 17 сотрудников МЧС на 6 пожарных машинах. Им удалось ликвидировать открытое горение к 00:23.

– В ходе разведки газодымозащитники обнаружили тело мужчины без признаков жизни, – сообщили в пресс-службе МЧС.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.