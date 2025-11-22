Омск-Информ
·Происшествия

Ночью в Омске сгорел огромный склад

В происшествии никто не пострадал. В чем причина – неизвестно.

Вчера вечером в Омске произошел пожар. Около 23:58 в Центральном округе загорелся склад.

На место происшествия выезжал 51 спасатель на 21 пожарной машине. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение к 03:28.

Общая площадь пожара составила 1001 кв. м. Его причины пока неизвестны.

