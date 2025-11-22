Проект ремонта улицы 10 лет Октября в Омске прошел экспертизу

Реализовывать его начнут в следующем году. Подрядчика пока не определили.

t.me/HocenkoVP

Проект реконструкции улицы 10 лет Октября в Омске прошел госэкспертизу. Ремонт планируется на участке до Сыропятского тракта – между «Бауцентром» и виадуком у завода имени Попова.

С 2026 по 2027 год дорогу расширят с двух до четырех полос, обустроят тротуары и велодорожки, установят новое освещение и остановки. Подрядчику также предстоит озеленить территорию.

Напомним, в 2024 году дорогу уже ремонтировали от городской границы до путепровода. Этим занималась компания «СибРос». Дорогу также расширили до четырех, а на перекрестках – до шести полос. На 10 лет Октября также появились разделительные ограждения, тротуары, велодорожки, остановки, освещение и светофоры.