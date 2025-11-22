Омск-Информ
На СВО погиб стрелок из Омской области

Он участвовал в спецоперации больше 3 месяцев.

Сегодня в селе Усть-Ишим Омской области состоится прощание с погибшим на СВО Николаем Михеевым. Ему было 38 лет.

Николай Михеев родился 20 января 1987 года в селе Усть-Ишим. Окончил местную школу, потом работал разнорабочим. Подписал контракт с Минобороны в феврале 2025 года. Участвовал в спецоперации в качестве стрелка штурмовой роты. Погиб 6 мая.

