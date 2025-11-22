Омск-Информ
·Общество

Почти две сотни раз льготники в Омске не могли вовремя получить лекарства в этом году

Медики уверяют, что в этом случае пациенты получали аналоги.

В этом году омский минздрав зафиксировал 190 случаев несвоевременных поставок лекарств для льготников. Как сообщает «НГС55», виноваты в этом нехватка препаратов на рынке, проблемы с производством или доставкой, контролем качества, а также с сокращением выпуска из-за низкой рентабельности. Если назначенного лекарства нет, врачи заменяют его аналогами.

– В связи с отсутствием «Азатиоприна» в таблетках, который не присутствует на отечественном рынке, льготные категории граждан обеспечиваются препаратом в капсулах. Также, в связи с отсутствием на рынке «Месалазина» в суспензии ректальной врачи корректируют лечение и выписывают «Месалазин» в суппозиториях ректальных, – отметили в ведомстве.

В ведомстве заверили, что нехватка лекарств для льготников никак не усугубляется. Динамика остается прежней.

