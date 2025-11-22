У омичей остался последний ясный день перед снегопадами

Осадки ожидаются уже в воскресенье.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омске будет переменная облачность. Температура воздуха составит –1...–6 градусов. Осадков не ожидается, однако возможен ветер порывами 6–11 м/с.

– На дорогах местами сильная гололедица, – предупреждают синоптики.

По данным Gismeteo, в Омске сегодня будет до –9 градусов. Погода ожидается солнечная и без осадков.

К ночи ветер может усилиться до 17 м/с. В регионе начнется снегопад. В результате на дорогах возможны не только гололед, но и отложения мокрого снега.