Юная омичка пострадала в ДТП из-за пьяного отца

42-летний водитель не имел водительских прав.

Omskinform.ru

Сегодня, 21 ноября, в 16:10 в дежурную часть ОМВД России по Муромцевскому району поступила информация о произошедшем ДТП.

Согласно предварительной информации полиции, водитель ВАЗ-2110, 42-летний мужчина, не имевший водительских прав и находившийся в состоянии опьянения, не справился с управлением на 187-м километре автодороги Омск – Муромцево – Седельниково и съехал в левый по ходу движения кювет.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась пассажиру – 14-летней дочери водителя.

В отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Окончательные причины и детали происшествия будут установлены по результатам проводимой проверки.