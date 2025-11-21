В омской школе подростки жестоко избили сверстника

Инцидент уже на контроле прокуратуры.

В поселке Горячий Ключ появилось шокирующее видео издевательств над подростком в местной школе. Кадры, опубликованные в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть», показывают, как ученика унижают его сверстники.

По словам очевидцев, руководство школы якобы пытается скрыть произошедшее. Известно, что пострадавший живет с бабушкой, а после инцидента врачи диагностировали у него серьезные травмы шейных позвонков.

На основе видео прокуратура Омского района взяла ситуацию на особый контроль. В ведомстве сообщили, что начата доследственная проверка: специалисты намерены установить все обстоятельства конфликта, выяснить мотивы случившегося и дать правовую оценку действиям участников инцидента.

Отдельное внимание будет уделено реакции руководства школы и мерам, которые предпринимались для предотвращения насилия. По итогам проверки будут приняты необходимые процессуальные решения.