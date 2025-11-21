Омские «академики» вспоминали легендарного Михаила Ульянова в день его рождения

В годовщину со дня рождения знаменитого актера представители коллектива Омской драмы возложили цветы к памятнику Ульянову рядом с театром.

Омский государственный академический театр драмы

По традиции в день памяти нашего земляка, человека, чья биография тесно переплетена с Омским театром драмы, к подножию памятника Михаилу Ульянову возложили цветы.

20 ноября исполнилось бы 98 лет со дня рождения Михаила Александровича Ульянова, известного актера, режиссера и педагога, удостоенного звания народного артиста СССР.

Директор Омской драмы Виктор Лапухин, напомнил, что Михаил Ульянов, возглавляя Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, всегда стремился укреплять связь вахтанговцев с Омской драмой. История большой дружбы началась во время Великой Отечественной войны, когда коллектив Вахтанговского театра был эвакуирован в Омск.

Заслуженная артистка России Татьяна Филоненко, почтив память Михаила Ульянова, произнесла прочувствованную речь о его незаурядном актерском даровании и вспомнила о его последнем визите в Омск в 2005 году.

Михаил Ульянов родился в 1927 году в селе Бергамак Муромцевского района Омской области, а вырос в городе Таре, который всегда считал своей малой родиной. Его судьба неразрывно связана с Омским драматическим театром, куда он поступил в театральную студию в 1944 году в возрасте 17 лет.