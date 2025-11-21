Омск-Информ
·Общество

Омичей лишают фруктовой тарелки для новогоднего стола

Из-за ошибок в маркировке развернули на границе крупную партию винограда весом почти 35 тонн.

Крупная партия винограда задержана на границе России и Казахстана. Россельхознадзор не пропустил две партии – в 18,2 тонны ягод и 16,5 тонны – в пункте пропуска «Бугристое», который находится в Челябинской области.

В одной партии происхождение винограда не было указано в маркировке на ящиках, что считается нарушением фитосанитарных правил. Во второй партии в маркировке указывался Китай, тогда как в документах значился Таджикистан. Виноград возвращен в Казахстан, а перевозчик – гражданин Таджикистана – оштрафован.

