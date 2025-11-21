Омск-Информ
·Происшествия

В Омске эвакуировали торговый центр

Причиной стало ложное срабатывание сигнализации.

Сегодня в Омске эвакуировали торговый комплекс «Европа» на проспекте Мира. О происшествии рассказали в соцсетях очевидцы.

– Эвакуированы 250 человек, – сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным МЧС, в здании сработала сигнализация. На место выехали 14 спасателей на пяти пожарных машинах. Однако оказалось, что сигнализация сработала без причины – пожара не было.

