·Происшествия

В Омске ищут 14-летнего подростка в зеленых «найках»

Полиция просит жителей города помочь в поисках.

Сегодня, 21 ноября, сотрудники ОП № 8 УМВД России по Омску сообщили о розыске 14-летнего Родиона Сагайдака.

Приметы: рост 158 см, среднего телосложения, волосы короткие, прямые, светло-русые.

Был одет в черную куртку, темно-синие джинсы и кроссовки Nike с зелеными вставками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят звонить по телефонам: 79-36-02, 102 или 112.

