Молодых омичей отправили служить на границу

Они будут охранять рубежи на Дальнем Востоке.

Сегодня в Пограничном управлении ФСБ России по Омской области торжественно проводили призывников на срочную службу. В пограничные органы на Дальнем Востоке отправились 35 новобранцев.

– Стоит отметить, что в пограничные войска традиционно попадают лучшие, ведь к новобранцам при отборе на стадии призыва предъявляется ряд требований, таких как развитая физическая подготовка, высокие морально-деловые качества, наличие спортивных достижений, отсутствие судимости и иностранного гражданства, – отметили в пресс-службе Пограничного управления.

Комплектовать пограничные органы ФСБ военнослужащими по призыву вновь начали с 2024 года. За год солдаты успевают не только пройти курс молодого бойца, но и послужить на защите границы.

